Владимир Кудрицкий отметил, что вечером возрастает нагрузка на сеть.

Нагрузка на энергосистему Украины сильно возросла из-за жары. Энергетики не планируют вводить ограничения для потребителей.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что специалисты следят за прогнозом погоды и знают, какая нагрузка будет на сеть.

"Мы его прогнозируем достаточно неплохо: погрешность где-то 0,5-1%. Пока мы не планируем никаких ограничений", - сообщил Кудрицкий.

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По его словам, нагрузка на энергосистему сильно увеличивается из-за жары. В связи с этим он призвал украинцев экономно использовать энергоресурсы, особенно вечером.

Ситуация с электроэнергией в Украине - последние новости

Осенью 2022 года российкие оккупанты попытались перед отопительным сезоном уничтожить энергетическую систему Украины и оставить украинцев мерзнуть в своих домах. В связи с этим долгое время действовали графики отключения света в городах Украины.

Весной 2023 года украинцам перестал отключать свет. Позже в "Укрэнерго" отметили, что график потребления в Украине указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии, а украинцы не стараются экономить вечером, что отразилось на платежках за коммунальные услуги.

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