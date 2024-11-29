Есть регионы где особенно сложная ситуация и времени на восстановление нужно больше.

Уже к выходным значительная часть Украины должна выйти на более сокращенный срок отключенийэлектроэнергии, которые накануне были применены из-за повреждения энергосистемы российскими ракетами.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, на большинстве части Украины до выходных отключения станут более мягкими и составят две очереди. По его словам, сейчас еще активно продолжаются соответствующие восстановительные работы.

"Сейчас работа идет, она идет достаточно интенсивно. И я думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня или вчера... Думаю, что при нормальном развитии событий мы на большей части Украины должны выйти на две очереди", - сказал Харченко.

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В то же время он добавил, что есть регионы где особенно сложная ситуация, где времени на восстановление электроснабжения нужно больше.

Массированныйудар по Украине 28 ноября - подробности

Как сообщал УНИАН, российская армия 27-28 ноября нанесла массированный ракетный удар по украинской территории. В результате атаки, в частности, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в стране возникли серьезные проблемы с электроснабжением, были введены экстренные отключения света.

По мнению аналитиков, Украина теперь еще некоторое время будет сталкиваться с проблемами в сфере энергетики. Исполнительный директор неправительственной организации "Институт устойчивого развития Украины" рассказал, что "более 40 процентов генерирующих мощностей Украины было уничтожено и захвачено еще до нападений в четверг".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на этой неделе давал нерадужный прогноз относительно ситуации в энергетической сфере Украины. По словам эксперта, государству понадобятся годы, чтобы нарастить генерирующие мощности.

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