"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 8 декабря 2024 года.

8 декабря 2024 года, в воскресенье, на протяжении дня, будет действовать всего одна очередь отключений для бытовых потребителей. "Укрэнерго" заявляет, что графики будут действовать с 14:00 - 18:00.

Тем не менее, для промышленности и бизнеса отключения будут более серьезными с 09:00 до 19:00.

"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в публикации Telegram.

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Кроме того, "Укрэнерго" отмечает о возможности изменения времени применения и объема ограничений в течение всего дня.

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Ситуация с энергосистемой в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия делает все возможное, чтобы полностью разрушить энергосистему Украины до Нового года. Эксперт также добавил, что на восстановление поврежденного оборудования уходит от 10 до 14 дней.

Кроме того, Россия имеет достаточный запас ракет для массированных атак по критической инфраструктуры Украины.

"Для того, чтобы поддерживать вот такое постоянное давление и напряжение, чтобы раздавались воздушные тревоги, то однозначно россияне будут пытаться к этому стремиться. У них где-то есть запас прочности на 2-3 массированные атаки", - отметил Дмитрий Жмайло.

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