Отремонтированный энергоблок добавил 100 МВт мощности в энергосеть.

Энергетики раньше запланированного срока отремонтировали энергоблок на одной из украинских ТЭС.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, текущий ремонт одного корпуса энергоблока уже завершен, что добавило к энергосистеме дополнительные 100 МВт мощности.

"На одной из ТЭС страны на 9 дней раньше запланированного срока завершен текущий ремонт одного корпуса энергоблока. Это позволило добавить к энергосистеме дополнительные 100 МВт мощности", - говорится в сообщении.

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Подготовка энергетики к зиме

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который по словам украинских чиновников будет проходить в условиях российских атак.

Так, по словам рукводителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины осенью-зимой.

Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, предупреждает, что предстоящей зимой ракетных атак будет две-три в месяц. Оккупанты будут использовать весь свой арсенал баллистических и крылатых ракет, однако основной акцент будет сделан на применении беспилотников.

В "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Известно, что энергообъекты Украины имеют пассивный и активный виды защиты.

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