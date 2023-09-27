Алексей Гетьман отметил, что россияне могут производить ракеты, но не много.

Армия Российской Федерации попытается повторить прошлогоднюю атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру, но с учетом своих ошибок. В этот раз они буду делать упор на дроны, потому что ракеты у них в ограниченном количестве.

"Россияне говорили, что они будут совершенствовать свою тактику атак на нашу энергетическую инфраструктуру, учитывая свои ошибки, как они считают, когда им не удалось оставить нас без тепла и света", - рассказал военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты будут использовать все, что у них есть - баллистические и крылатые ракеты, но основной упор будут делать на беспилотники.

"Именно на БПЛА россияне будут делать основной акцент, потому что количество ракет, которое они могут использовать, ограничено. Мы много слышали, что ракет осталось там мало, даже слышали, что на два-три выстрела. Но это были очень оптимистичные выводы. У россиян осталось ракет примерно 15% от того, что было в начале полномасштабного вторжения. Около сотни "Искандеров", сотня-полторы разных ракет - Х-555, Х-101, даже Х-22, которые они производят не так много. Но они могут их производить. Россияне производят примерно до 50 различных ракет в месяц. Например, "Кинжалов" они могут собрать один-два, "Искандеров" пять-шесть", - объяснил эксперт.

В связи с этим он считает, что в этом году оккупанты не будут массированно бить по Украине, а будут выбирать одну или две цели для атаки и бить "роем", поэтому и готовят беспилотники.

"Ракетных атак будет максимум две-три в месяц - больше у них физически не получится. Но будет очень большое количество "Шахедов". Эти атаки будут в количестве 30 – максимум 50 ракет. На большее они не способны. Но другая тактика состоит в том, что это количество ракет будет не рассредоточено по всей стране, а будет выбран один или два объекта и сопровождаться большим количеством БПЛА. Наша ПВО тоже усовершенствовалась, у нас тоже есть опыт. Мы к этому готовимся. Я уверен, что эта зима будет легче предыдущей. Наши энергетики говорили о том, что не будет длительных отключений", – подытожил Гетьман.

Удары по энергллсистеме Украины - что говорят эксперты

Эксперты считают, что россияне снова будут бить по энергетической инфраструктуре Украины осенью и зимой. При этом "Укрэнерго" готовится к самым похим сценариям.

В свою очередь в ГУР Минобороны заявили, что оккупанты проводят разведку для ударов по украинской энергетической инфраструктуре, но Киев будет отвечать зеркально.

Кроме того, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что скорее всего россияне попытаются ударить по объектам энергетической инфрастурктуры, а также по топливным базам.

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