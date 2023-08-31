Компания продолжает активно готовиться к непростой зиме и покрывать пики потребления, вызванные жарой последних летних дней.

Компания "ДТЭК Энерго" добавила в энергосистему 190 МВт мощности тепловой генерации.

"Сегодня наши энергетики закончили очередной плановый ремонт на одном из энергоблоков ТЭС. Результат - еще 190 МВт для надежности энергосистемы", - говорится в телеграм-канале ДТЭК.

Там отметили, что компания продолжает активно готовиться к непростой зиме и покрывать пики потребления, вызванные жарой последних летних дней.

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"Энергетики продолжают 24/7 ремонтировать и восстанавливать оборудование после обстрелов", - заверили в ДТЭК.

Накануне исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о консолидации усилий энергетической отрасли в рамках подготовки Украины к зиме. По его словам ДТЭК выполняет текущие ремонты энергоблоков своих ТЭС: девять ремонтов уже сделано, семь - в процессе, а до конца года всего будет починено 27 энергоблоков.