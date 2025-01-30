Инвесторы в зеленую энергетику фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.

Об этом в эфире канала Прямой заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Уже положительные есть движения в этом плане. Во-первых, если на начало декабря у нас долги составляли на уровне 35-38 миллиардов гривен, то сегодня 27 миллиардов "Гарантированный покупатель" должен "зеленым", среди которых 22 миллиарда "Укрэнерго" должен оплатить "Гарантированному покупателю", - сказал Конеченков.

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Он отметил, что в конце 2024 года Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг обеспечила то, что долги перед производителями зеленой электроэнергии не будет накапливать компания "Укрэнерго".

"Оно (решение - ред.) остановило дополнительное накопление долгов на последующие годы. И вот если постоянно регулировать тариф на передачу, тогда не будет у нас дальнейшего накопления долгов", - пояснил представитель инвесторов.

По его словам, также уменьшить долги должен закон №9381, который предусматривает некоторые механизмы, которые позволят "Укрэнерго" привлечь дополнительные 10 млрд грн. Из них 5 пойдет на погашение долгов перед солнечными электростанциями домашних хозяйств, а 5 миллиардов еще дополнительно смогут улучшить ситуацию по расчетам с промышленными объектами в "зеленой энергетике".

Конеченков подчеркивает, что полная выплата долгов будет четким сигналом для инвесторов от государства о том, что оно заинтересовано в строительстве большого объема новых мощностей энергетики.

"В первую очередь, инвестор должен понимать, что такого безумия с точки зрения накопления долгов уже не произойдет. Но инвесторы ожидают, когда "Гарантированный покупатель" полностью рассчитается", - сказал председатель правления УВЭА.

Напомним, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова ранее заявила, что задолженность на рынке электроэнергии Украины остается критической проблемой, которая существенно влияет на развитие энергетического сектора страны.