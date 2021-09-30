"Гарантированный покупатель" станет ключевым звеном механизма обеспечения бытовых потребителей доступной электроэнергией.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" перечислило вторую часть аванса в размере 1,2 млрд грн поставщикам электроэнергии населению для обеспечения доступности электрической энергии для бытовых потребителей.

Об этом говорится в пресс-релизе госпредприятия.

"Две авансовые оплаты услуг, которую ПУП (поставщик универсальных услуг – Ред.) будут оказывать в октябре, "Гарантированный покупатель" использует средства, которые получает от производителей электроэнергии. "Гарантированный покупатель" выполняет свои обязательства перед ПУП вовремя и на 100%", – говорится в сообщении компании.

В госпредприятии напомнили, что с 1 октября механизм ВСО (возложение специальных обязательств) для населения начнет действие по финансовой модели, где "Гарантированный покупатель" – ключевое звено механизма обеспечения бытовых потребителей доступной электроэнергией.

Автор: Иван Бойко