Президент обсудил с ним пути минимизации рисков для безопасности Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о его новом визите в Украину.

Как сообщил вечером Зеленский в микроблоге Twitter, он провел телефонный разговор с Гросси и рассказал ему о масштабных последствиях террористического акта Российской Федерации по подрыву дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Президент Украины и гендиректор МАГАТЭ обсудили пути минимизации рисков для безопасности Запорожской АЭС. "Договорились о визите господина Гросси в Украину", - добавил Зеленский.

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Что произошло на Каховской ГЭС: детали

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего сейчас затоплены десятки населенных пунктов, в том числе и на оккупированной территории Херсонщины.

Из-за этого правительство выделило 120 миллионов гривень Госагенству водных ресурсов для обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Впоследствии, чиновники провели второе заседание и выделили из фонда восстановления 1,5 млрд гривень для строительства двух новых магистральных водопроводов для обеспечения Кривого Рога, Никополя и Марганца питьевой водой.

Также выделено почти 846 миллионов гривень на обеспечение питьевой водой Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

В то же время Гросси заявил, что из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище возникла угроза для безопасности Запорожской АЭС, которая находится в оккупации. Ее реакторы охлаждаются водой из этого водоема.

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