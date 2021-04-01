За первый квартал 2021 года ГФС изъяла почти 16 тыс. тонн незаконно изготовленного топлива общей стоимостью 490 млн грн.
Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в интервью Kosatka.Media.
"Благодаря сотрудничеству с бизнес-ассоциациями мы сейчас проводим борьбу (с теневым рынком топлива), которая организована под эгидой премьер-министра Украины. Считаю, что она является достаточно эффективной, я вижу результаты, которые мы даем. Мы не только останавливаем работу незаконных АЗС, розничную торговлю, а еще и стараемся делать так, чтобы они больше не работали. То есть, заставляем снимать эти комплексы АЗС, накладывать на них аресты, вывозить их в места хранения, чтобы они снова на рынке не появились", - рассказал Мельник.
"Например, за три месяца сотрудники налоговой милиции выявили 7 587 нарушений, принято 346 процессуальных решений в рамках административного производства, 144 АЗС прекратили свою деятельность. С начала года выявлено 7 крупных незаконных производств (НПЗ), обнаружено и изъято 15 712 тонн незаконно изготовленного топлива на ориентировочную сумму 490 532 000 гривень", - отметил глава ГФС.
При этом, по словам Мельника, около 20% рынка нефтепродуктов в Украине находятся в тени. Для преодоления этой проблемы, считает глава ГФС, нужно изменить систему учета на рынке топливных материалов.
"Проблема, видимо, не столько в законодательстве, сколько в нечеткой регулируемости системы учета на рынке топливных материалов: поступление, переработка, расходы. Нужно, чтобы все работало по единым стандартам. Не нужно мешать бизнесу вести легальную деятельность и жестко контролировать его. Мы должны просто получать данные с правильных сертифицированных расходомеров, счетчиков, уровнемеров. Пусть бизнес работает, а мы будем видеть, что баланс совпадает по количеству и платятся налоги", - сказал Мельник.
"Если будет четкий учет входа, распределения и продажи – проблема будет решена. И это касается не только горюче-смазочных материалов, а также – сигарет, алкоголя, спирта. Это может быть и сама электронная акцизная марка, что позволяет отслеживать перемещение товара", - уверен глава ГФС.
Мельник отметил, что Министерство цифровой трансформации сейчас занимается цифровизацией процессов во всей подакцизной отрасли.
Напомним, Вадим Мельник был назначен главой ГФС в декабре 2020 года.
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