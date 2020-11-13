Как монополия отдельных компаний неизбежно приводит к созданию искусственных дефицитов электроэнергии для повышения ее рыночной цены. И такая ситуация происходит каждый год в начале отопительного сезона.

В последние дни наблюдается резкий скачок цены электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСН). Вчерашняя цена установила рекорд с начала года - 1,64 грн, а сегодня (13 ноября) уже новый рекорд – 1,74 грн за кВт-ч (базовая нагрузка или ровный график).

Об этом в колонке на "Цензор.НЕТ" пишет председатель Комитета Верховной Рады по энергетической политике Андрей Герус.

Но особенностью этого роста является то, что на рынке начали появляться дефициты электроэнергии, чего не было весь последний год. Такие дефициты в ОЭС Украины наблюдаются уже три дня: среда, 11 ноября – дефицит один час (18:00); четверг, 12 ноября – дефициты уже три часа (17:00, 18:00, 19:00); пятница, 13 ноября – дефициты уже 4 часа (17-20:00).

По его данным, именно рекордные цены электроэнергии были в эти дни 12-13 ноября.

"Дефицит означает, что объем заявок на покупку превышал объем заявок на продажу. Иными словами, покупатель не мог купить на РСН нужный объем электроэнергии. Например, на сегодня на 18:00 было не удовлетворено аж 16% заявок на покупку электроэнергии", - отметил он.

Уже известна ситуация с Энергоатомом, который пока не запустил блоки №2 и №4 Запорожской АЭС из-за проблем с разрешением от Госатомрегулирования, пишет Герус.

"Вместе с тем, есть неработающие блоки и у тепловой генерации. Вчера (12 ноября) были заявлены в "аварийный ремонт" три блока тепловой генерации: два блока Ладыжинской ТЭС и 1 корпус Криворожской ТЭС. А уже сегодня их количество выросло до пяти блоков. А именно: 2 блока Ладыжинской ТЭС, 2 корпуса Криворожской ТЭС, 1 блок Запорожской ТЭС. Все эти ТЭС входят в группу ДТЭК", - написал Герус.

По его словам, у других компаний – Донбассэнерго и Центрэнерго – все блоки находятся в рабочем состоянии.

"Поэтому мы видим и здесь корреляцию: выведены в аварийный ремонт дополнительные блоки - больший дефицит и выше цена электроэнергии. Похожая, но еще хуже ситуация в Бурштынском энергоострове. 10 ноября дефицит электроэнергии составлял 14 часов из 24 часов. В некоторые часы спрос превышал предложение в 12-13 раз. Хотя мощности только одной Бурштынской ТЭС вдвое больше, чем потребление Бурштынского энергоострова. И там рекордные цены в эти дни", - отметил он.

В итоге, пишет председатель Комитета Верховной Рады по энергетической политике, имеем ситуацию, когда в Украине: профицит генерирующих мощностей, огромные запасы угля и газа: в два раза больше, чем год назад, но при этом дефицит электроэнергии.

"Такое может быть, если генерирующие мощности монополизированы и топливо/енергосерсусы также монополизированы и у отдельных игроков есть слишком большая рыночная власть. Тогда действительно может образовываться профицит топлива, но при этом быть дефицит электроэнергии. И такой дефицит, как правило, сопровождается спекулятивным ростом цены", - пояснил Герус.

По его словам, ситуация весьма схожа с прошлогодней, когда пошел импорт, чтобы погасить дефицит и скачок цен.

"Это еще раз показывает, что словесные договоренности "давайте покупать у своих родненьких по нормальным справедливым ценам" не действуют. К сожалению. Уже в эти выходные в работу запускается дополнительный атомный блок. И это должно несколько стабилизировать ситуацию. Вместе с тем со своей стороны, поинтересуюсь мнением Антимонопольного комитета по этой ситуации, ведь такие дефициты электроэнергии – это серьезно, - отметил он.

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Автор: УНИАН