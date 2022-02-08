Российский "Газпром" снизил объемы транзита через украинскую ГТС и не забронировал поставки газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".
Об этом сообщает Агентство нефтегазовой ассоциации, со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.
Отмечается, что российский газовый монополист не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину. "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на второй - третий кварталы 2022 года в дополнение к уже существующему контракту 109,5 млн куб. м. в сутки.
Но по итогам аукциона они остались невостребованными.
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Кроме того, "Газпром" также не забронировал на второй - третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал – Европа" в Германию через Польшу. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.
Газопровод Ямал-Европа:
Газопровод Ямал-Европа – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4196 км, построенный предприятием Ленгазспецстрой.
Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.
Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Белоруссии (575 км), Польши (683 км) и Германии.
Конечная западная точка МГ "Ямал-Европа" - компрессорная станция "Мални" (в районе г. Франкфурт-на-Одере) близ немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL.
Общая протяженность газопровода Ямал-Европа превышает 2000 км, диаметр – 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м³ газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе – 14 (3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше и одна – в Германии).
"Газпром" и транзит газа через Польшу:
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.
Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.
В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".
Газ по газопроводу "Ямал-Европа", который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.
Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.
Но, примерно после часа прокачки в западном направлении, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.