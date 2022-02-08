"Газпром" не забронировал мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал – Европа" в Германию через Польшу.

Российский "Газпром" снизил объемы транзита через украинскую ГТС и не забронировал поставки газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".

Об этом сообщает Агентство нефтегазовой ассоциации, со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

Отмечается, что российский газовый монополист не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину. "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на второй - третий кварталы 2022 года в дополнение к уже существующему контракту 109,5 млн куб. м. в сутки.

Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

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Кроме того, "Газпром" также не забронировал на второй - третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал – Европа" в Германию через Польшу. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.

Газопровод Ямал-Европа:

Газопровод Ямал-Европа – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4196 км, построенный предприятием Ленгазспецстрой.

Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.

Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Белоруссии (575 км), Польши (683 км) и Германии.

Конечная западная точка МГ "Ямал-Европа" - компрессорная станция "Мални" (в районе г. Франкфурт-на-Одере) близ немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL.

Общая протяженность газопровода Ямал-Европа превышает 2000 км, диаметр – 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м³ газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе – 14 (3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше и одна – в Германии).

"Газпром" и транзит газа через Польшу:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Газ по газопроводу "Ямал-Европа", который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.

Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.

Но, примерно после часа прокачки в западном направлении, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях.

Цена на газ: