После часа прокачки в западном направлении трубопровод остановился в обоих направлениях.

Поставки природного газа между Польшей и Германией по российскому газопроводу "Ямал-Европа" 2 февраля были полностью прекращены.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

Издание отмечает, что Запад обвинил Россию в умышленной остановке поставок газа и содействии поднятию цен до рекордного уровня. В том числе для того, чтобы усилить давление на регулирующие органы Германии с целью скорейшей сертификации новой ветки "Северного потока-2", которая увеличит потоки российского газа в Европу. Россия отвергла эти претензии.

Газ по газопроводу Ямал, который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.

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Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.

Но, примерно после часа прокачки в западном направлении рано утром в среду, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях.

Газопровод Ямал-Европа:

Газопровод Ямал-Европа – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4196 км, построенный предприятием Ленгазспецстрой.

Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.

Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Белоруссии (575 км), Польши (683 км) и Германии.

Конечная западная точка МГ "Ямал-Европа" - компрессорная станция "Мални" (в районе г. Франкфурт-на-Одере) близ немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL.

Общая протяженность газопровода Ямал-Европа превышает 2000 км, диаметр – 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м³ газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе – 14 (3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше и одна – в Германии).

"Газпром" и транзит газа через Польшу:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Цена на газ: