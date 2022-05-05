РФ пыталась перейти на расчеты в рублях на уровне правительства европейских государств.

После того, как в конце марта Россия решила перевести оплату за поставленный российский газ в рубли, начались существенные разногласия между заявлениями политиков и действиями бизнеса.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Следует понимать, что Европейская комиссия не закупает газ, его закупают компании. Поэтому аргументация со стороны компаний примерно такова: поскольку мы обеспечиваем потребности экономики и потребителей в газе, не нужно вмешиваться в наши дела. Мол, это коммерция и ничего больше", - заявил эксперт.

Он также добавил, что РФ пыталась перейти на расчеты в рублях на уровне правительства европейских государств.

"Я подозреваю, что сначала Россия пыталась сделать переход на рублевые расчеты на уровне правительства европейских государств, но на это никто не согласился. Потому что с юридической точки зрения требование Путина ничтожно, поскольку в контрактах четко прописана валюта расчетов – евро или доллар. Рубль не является свободно конвертируемой валютой, как известно", - отметил эксперт.

Гончар отметил, что "Газпром" пытался договориться об оплате рублями напрямую с компаниями.

"Когда не вышло на уровне Еврокомиссии и правительств склонить к оплате за газ рублями, то тогда "Газпром" пошел напрямую в компании. Допускаю, что у некоторых из них есть российский капитал. Думаю, что на уровне Еврокомиссии должны быть приняты решения о наказании этих компаний за нарушение санкционного режима. В ближайшее время мы это увидим", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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