Федеральное сетевое агентство Германии удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG.

Российский "Газпром" фактически пытается создать свою "внучку", чтобы сертифицировать "Северный поток-2" обойдя европейское законодательство.

Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова, сообщает НВ Бизнес.

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По словам Бельковой, процесс сертификации прервался формально, чтобы компания Nord Stream 2 AG (Швейцария), которая является владельцем газопровода, создала немецкую дочернюю компанию.

"Эту дочь дочери "Газпром" попытается сертифицировать как владельца и оператора немецкой части газопровода. Мы считаем очень своевременным вовлечение ОГТС в процесс рассмотрения заявки. Ведь наша позиция состоит в том, что ни Nord Stream 2 AG, ни немецкая дочерняя компания не могут и не должны быть сертифицированы как независимый оператор газотранспортной системы", - отметила Белькова.

Белькова подчеркнула, что разделение и разные подходы к разным частям маршрута бессмысленны.

"Ведь "Северный поток-2" — один непрерывный газопровод, доступ к которому имеет только один поставщик газа. Создание очередной дочерней компании "Газпрома" не меняет ситуацию: требования о разделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах должны применяться на всем расстоянии трубопровода", - отметила Белькова.

"Попытки сделать вид, что можно относиться по-разному к частям единого газопровода, в зависимости от того, где они расположены — в территориальных водах Германии и за их пределами, не соответствуют букве и духу европейского права. Это просто упражнения в искусственном правовом формализме", - подчеркнула Белькова.

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA временно приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Автор: Елена Коваленко