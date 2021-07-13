Зеленский сказал, что Украина поставляет газ на неподконтрольные правительству территории ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель сделал серьезную ошибку в своем заявлении.

Зеленский сказал, что Украина поставляет газ на неподконтрольные правительству территории ОРДЛО, пишет BBC Украина.

"Я сказал госпоже канцлер о рисках, о том, что Украина будет отключена от газа, транзита газа и в целом от газа, может такое произойти. Вся территория Украины, и временно оккупированная. Поэтому газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата", - заявил Зеленский.

Сообщается, что так он пытался убедить Ангелу Меркель относительно опасности газопровода "Северный поток-2" для Украины.

Поставка газа в ОРДЛО

До этого украинские власти отрицали, что неподконтрольным районам Донбасса поставляют газ.

В октябре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" объявил, что информация о поставках газа неподконтрольным правительству территориям Донецкой и Луганской области является ложью.

Встреча Зеленского с Меркель

12 июля Владимир Зеленский провел четырехчасовые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, на них ему удалось достичь общего понимания о необходимости решения вопросов безопасности, связанных как с Донбассом, так и с проектом газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Олег Давыгора