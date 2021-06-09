Ассоциация газодобывающих компаний Украины стала ассоциированным членом Всеукраинского отраслевого объединения «Федерация работодателей нефтегазовой отрасли» с целью развития газодобывающей отрасли и наращивания добычи газа.

Об этом сообщается на сайте Федерации.

«Мы рады присоединиться к крупнейшему объединению нефтегазовых предприятий Украины. Совместными усилиями будем и дальше работать над важными инициативами для развития отечественной газодобычи. Речь идет об улучшении регуляторной среды, предоставления налоговых стимулов для нефтегазодобывающего сектора, неизменность правил игры, привлечения новых инвестиций и обеспечения энергетической безопасности нашего государства», – отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

В свою очередь председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко отметил, что Украина имеет хороший потенциал для дальнейшего развития газодобычи и Федерация готова вместе с АГКУ способствовать реформированию добывающей отрасли и упрощению бюрократических процедур, чтобы обеспечить рост добычи газа, которое приблизит Украину к энергонезависимости.

«В отечественных недрах – сотни миллиардов кубометров запасов, которые можно и надо детально разведать и разрабатывать. Начало добычи на Черноморском шельфе и Юзовском участке на суше даст мощный импульс нашей отрасли и всей экономике. А современные технологии по интенсификации добычи помогут поддерживать существующие месторождения», – подчеркнул глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Напомним, Ассоциация газодобывающих компаний Украины объединяет 9 крупнейших газодобывающих предприятий Украины государственной и частной формы собственности. Совместно компании Ассоциации добывают 93% украинского газа, создают более 26 тысяч рабочих мест и обеспечивают 5% поступлений в государственный бюджет.

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Автор: Иван Бойко