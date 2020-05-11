Швеция одобрила строительство газопровода Baltic Pipe, который свяжет с Польшей месторождения в Северном море

Проект строительства таким образом перешел в фазу реализации.

Шведское правительство одобрило строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения в Северном море в Норвегии через Данию с Польшей.

Об этом сообщили в газотранспортном операторе Польши - компании Gaz-System.

Правительство страны дало зеленый свет строительству в исключительной экономической зоне Швеции на Балтийском море. Таким образом, разрешение на прокладку газопровода, выданное этой страной, завершило процесс получения одобрение для всех участков "трубы" во всех странах, через которые она будет проходить.

Ранее полный пакет разрешений был получен в Польше и Дании. Трасса газопровода в Швеции составит 85 км.

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Морская часть, которую установят на дне Балтийского моря, пройдет через морские районы трех стран - Дании, Польши и Швеции. Ее общая длина - 275 км.

В Польше разрешение было выдано еще 22 апреля, а в Дании - 25 октября 2019 года. После одобрения Швеции проект "Балтийская труба" вступил в фазу реализации. Первые работы должны начаться во второй половине текущего года. Они будут включать подготовку строительных площадок на приморских участках в Польше и Дании, а также начало строительства "микротоннелей".

Как сообщал УНИАН, компания Gaz-System (оператор польской сети газопроводов) подписала контракт на реализацию этого проекта с фирмой Saipem Limited и проект получил все необходимые разрешения в Польше и Дании.