На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Япония намерена сохранить свою долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке РФ.
Об этом сообщает Japan Today.
Издание отмечает, что премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики Коити Хагиуда утвердили план сохранения интересов Японии в проекте "Сахалин-2".
Согласно плану правительства японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе проекта "Сахалин-2" в России, несмотря на приказ президента страны-агрессора Владимира Путина о национализации газового актива.
В правительстве Японии отмечают, что это важно для сохранения стабильных поставок энергоресурсов в страну в условиях резкого роста цен на энергоносители.
Проект "Сахалин-2":
Проект на острове Сахалин, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции.
Около 60% сжиженного газа предназначено для Японии. В числе акционеров оператора проекта Сахалин Энерджи есть две японские компании, Mitsui и Mitsubishi, с общей долей 22,5% и Shell с долей 27,5%. Крупнейший акционер – Газпром (50%+1 акция).
Проект обеспечивает до 8% потребности Японии в сжиженном газе.
После решения Москвы о передаче имущества проекта в собственность государства, перед иностранными акционерами поставили условия: или получить доли в новой компании, или денежную компенсацию, которая фактически будет заморожена на банковском счете в России.
Война в Украине и позиция Японии:
11 июля, министры иностранных дел Японии и Германии договорились работать вместе. По словам главы МИД Японии Есимаси Хаяси, это поможет поддержать международный порядок, которому угрожает развязанная Россией война в Украине.
Также Япония и Германия договорились способствовать экспорту украинского зерна в страны Азии и Африки.
12 июля 2022 года Япония призвала единомышленников объединиться против полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
Также 12 июля правительство Японии приняло решение о взаимодействии со странами G20, которые не ввели санкции против страны-агрессора.
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