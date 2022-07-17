Согласно плану правительства, японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе проекта "Сахалин-2" в России.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Япония намерена сохранить свою долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке РФ.

Об этом сообщает Japan Today.

Издание отмечает, что премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики Коити Хагиуда утвердили план сохранения интересов Японии в проекте "Сахалин-2".

Согласно плану правительства японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе проекта "Сахалин-2" в России, несмотря на приказ президента страны-агрессора Владимира Путина о национализации газового актива.

В правительстве Японии отмечают, что это важно для сохранения стабильных поставок энергоресурсов в страну в условиях резкого роста цен на энергоносители.

Проект "Сахалин-2":

Проект на острове Сахалин, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции.

Около 60% сжиженного газа предназначено для Японии. В числе акционеров оператора проекта Сахалин Энерджи есть две японские компании, Mitsui и Mitsubishi, с общей долей 22,5% и Shell с долей 27,5%. Крупнейший акционер – Газпром (50%+1 акция).

Проект обеспечивает до 8% потребности Японии в сжиженном газе.

После решения Москвы о передаче имущества проекта в собственность государства, перед иностранными акционерами поставили условия: или получить доли в новой компании, или денежную компенсацию, которая фактически будет заморожена на банковском счете в России.

Война в Украине и позиция Японии:

11 июля, министры иностранных дел Японии и Германии договорились работать вместе. По словам главы МИД Японии Есимаси Хаяси, это поможет поддержать международный порядок, которому угрожает развязанная Россией война в Украине.

Также Япония и Германия договорились способствовать экспорту украинского зерна в страны Азии и Африки.

12 июля 2022 года Япония призвала единомышленников объединиться против полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Также 12 июля правительство Японии приняло решение о взаимодействии со странами G20, которые не ввели санкции против страны-агрессора.

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