Это предложение Украины является актуальным в контексте преодоления зависимости ЕС от России и укрепления энергетической безопасности Европы.

Украина готова предоставить свои подземные газохранилища для хранения американского природного газа, доставленного в сжиженном виде в Европу через LNG-терминалы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

В частности, спикер рассказал подробности об инициативе, ранее озвученной министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Министр в перечне других различных инициатив, чем может быть важно стратегическое партнерство Украины и США, перечислил одну из привлекательных, по нашему мнению, возможностей взаимодействия - это возможность Украины покупать LNG-газ из США и хранить его в украинских подземных газохранилищах на западе Украины, а также другой американский LNG-газ, который закачивают другие страны, которые рядом с нами по соседству, который можно хранить в украинских газохранилищах", - сообщил Тихий.

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По словам спикера, Украина имеет уникальные по размеру и характеристикам подземные газовые хранилища, которые являются третьими по размеру в мире после США и РФ, и собственно - крупнейшими в Европе.

"Это позволяет хранить у нас в Украине, на выгодных условиях, этот газ, который закачивается в разные страны, может поступать и к нам, и в Польшу и другие страны", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что этот газ можно использовать как фактор энергетической безопасности Европы.

"Соответственно, если требуется где-то предоставление этого газа в регионе, и в целом, на европейском континенте, он может быстро получаться из украинских хранилищ, где он хранится", - добавил спикер.

По его словам, в МИД считают, что это стратегическая тема для разговора с американцами.

"Мы считаем, что это может быть перспективное направление сотрудничества с ними. По состоянию на сейчас - эту тему предложили как публично, так и не публично. Я думаю, что на ближайших контактах с американской стороной эта тема будет звучать", - сказал Тихий.

Он добавил, что это предложение Украины является интересным в контексте замещения российского газа на европейском рынке и укрепления энергетической безопасности Европы.

Украинские газовые предложения

Как сообщал УНИАН, 5 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что круг общих интересов взаимовыгодного сотрудничества Украины и США не ограничивается только возможностями разработки и добычи полезных ископаемых. В частности, по его словам, Украина имеет огромный потенциал - особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины - по закупке LNG-газа в США.

В конце января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также предложил Хорватии хранить собственный газ в украинских газохранилищах.

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