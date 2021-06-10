В ЕС считают, что в Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования и потенциальных цен на электроэнергию.

В Европейском Союзе разочарованы «проделками» Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка в нашей стране не работают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.

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«Если где-то в стороне оставить теплоэлектростанции и ознакомиться с ценами для домохозяйств, учитывая кросс-субсидии и инфраструктуру, многое из заявленного не было выполнено. Каждый день мы видим, что возникают новые проделки, и становится все сложнее и дороже работать на энергетическом рынке Украины», - сказал он.

По его словам, когда речь идет об оптовых продажах электроэнергии, ЕС считает, что лучше придерживаться традиционной модели работы на рынке электроэнергии из-за того, что новые правила рынка в Украине не работают.

Маасикас отметил, что Европейский Союз предлагает Украине доступные инструменты, но возникают вопросы, есть ли в нашей стране научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело пользоваться инструментами, которые предлагает ЕС украинцам.

«В ЕС считают, что в Украине пока что сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление», - пояснил он.

Также представитель ЕС считает, что государственные средства в энергетическом секторе Украины тратятся неэффективно и нынешняя ситуация с карбоновыми выбросами от производителей негативно сказывается на экономике Евросоюза.

«Мы не можем согласиться с тем, что государственные средства тратятся впустую. Мне нелегко говорить об этом публично, поскольку энергетика – это внутренний процесс, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Мы говорим не про евроценты, которыми измеряются потери от карбоновых выбросов, а мы говорим о негативных последствиях, которые измеряются в миллиардах евро для Европейского Союза», - добавил Маасикас.

Рынок электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Законом предусматривается внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе - на розничном. Это значит, что конечный потребитель может выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Также данный закон предусматривает одновременное функционирование нескольких рынков: рынок двусторонних договоров; рынок вспомогательных услуг; рынок «на сутки вперед»; внутрисуточный рынок; балансирующий рынок.

Несмотря на открытие конкурентного рынка, правительство продолжило регулировать его деятельность для того, чтобы избежать роста электротарифов для населения.

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Автор: Анна Бредихина