Премьер Словакии считает, что имеет моральное право на такой шаг.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее угрожал оставить Украину без света, в этот раз пригрозил перекрыть газ. Он заявил, что имеет моральное право пойти на этот шаг после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

"Мы имеем моральное право рассматривать методы прекращения зарубежных поставок примерно 7,5 млн кубометров в сутки в Украину. Эти иностранные поставки из Европы в Украину оказывают еще большее давление на цену газа, которая уже находится на рекордном уровне - около 60 евро за МВт*час", - заявил словацкий политик в видеообращении в Facebook.

При этом Фицо отметил, что уже несколько дней в Украину через Словакию идет газ от иностранных компаний, "без которого Украина бы замерзла".

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"Европа выставляет себя на посмешище. Украина может вредить себе сколько угодно. Но Европа не может покрывать украинскую глупость", - заявил премьер Словакии.

Кроме того, он раскритиковал словацкую оппозицию, потому что она "услужила Зеленскому", поддержав участие словацких солдат в боевой миссии в Украине и ее членство в НАТО.

Украина покупает газ в Европе - последние новости

Украина на прошлой неделе резко увеличила импорт газа из ЕС на прошлой неделе из-за российских ракетных ударов. Киев только 9 февраля импортировал 16,3 млн куб. м "голубого топлива", из которых из Словакии 7,3 млн куб. м.

При этом цены на газ в Европе взлетели до максимума за последние два года.

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