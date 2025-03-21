Предлагается использование украинских газовых хранилищ.

Европейский Союз обсуждает план использования огромных подземных хранилищ газа Украины для урегулирования ее давнего конфликта со Словакией.

Предложение, впервые обсужденное европейскими комиссарами во время визита в Украину в прошлом месяце, направлено на то, чтобы смягчить недовольство Словакии потерей доходов от транзита газа после прекращения газового соглашения между Украиной и Россией в январе, пишет Politico.

Эта схема позволит избежать необходимости покупать газ у России, что явно противоречит плану блока REPowerEU, направленному на поэтапный отказ от импорта из Москвы к 2027 году. Вместо этого Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции и будет хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах.

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Затем этот газ будет транспортироваться через словацкие трубопроводы в Венгрию и другие страны в зимний период, когда спрос на него возрастает.

Поиск решения

Ранее ЕС уже подчеркивал выгоды от полного использования украинских подземных хранилищ газа, крупнейших в Европе, которые теоретически могут вместить четверть от текущих резервных мощностей всего "европейского блока".

"Мы полностью задействуем огромные газовые хранилища Украины, 80% которых находятся вблизи границ стран ЕС", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И добавила, что это не только принесет Украине доход, но и приведет к повышению энергетической безопасности Украины и ЕС.

Кроме того, предложение Европы позволит избежать сложностей, связанных с альтернативным вариантом, который ранее предлагала Словакия — импортировать газ из Азербайджана.

Некоторые страны ЕС уже поддерживают новую инициативу, заявляя, что любые решения, которые приводят к снижению зависимости от российского газа и нефти, всегда лучше, чем те, что этого не делают. СМИ сообщает, что министерство энергетики Украины и министерство экономики Словакии отказались от комментариев.

Какие могут быть проблемы с этим планом

План использования украинских хранилищ сталкивается с рядом логистических трудностей — и может оказаться нереалистичным.

Ведущий эксперт по газовому рынку в консалтинговой компании ICIS Аура Сабадус назвала инициативу "хорошей идеей", поскольку она позволит Украине зарабатывать на хранении газа. Однако транзитный маршрут через Турцию, Болгарию, Румынию и Украину в настоящее время способен пропускать лишь 2,5 млрд кубометров газа — что значительно меньше заявленных 10 млрд.

Скептически настроены и трейдеры.

"Некоторый интерес" к закупке газа в Украине все же сохраняется, несмотря на риски ударов России по хранилищам. Однако с финансовой точки зрения это "не имеет смысла", поскольку стоимость транспортировки газа из Украины в Словакию слишком высока.

Фактически это потребует субсидирования ЕС как самого процесса транспортировки, так и закачки газа в украинские хранилища.

Другие новости об экспорте газа в Европу

Ранее УНИАН сообщал, что объемы транзита российского газа через Болгарию побили исторический максимум. Данные Европейской сети операторов систем передачи газа показывают, что в годовом исчислении - в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года - наблюдался значительный рост поставок российского газа — на 26,7%.

Кроме того, цены на газ в Европе рухнули с двухлетнего максимума. В последние недели цены там росли, поскольку из-за холодной погоды запасы газа в хранилищах быстрее израсходовались, что вызвало опасения, что трейдеры не смогут получить достаточно газа для пополнения этим летом. Однако от некоторых опасений вскоре удалось избавиться.

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