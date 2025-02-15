Через страну транспортируется газ в Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

Транзит газа по болгарскому трубопроводу TurkStream-BalkanStream в январе достиг исторического максимума после того, как Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.

Как пишет Euractiv, данные Европейской сети операторов систем передачи газа показывают, что в годовом исчислении - в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года - наблюдался значительный рост поставок российского газа по болгарскому трубопроводу на 26,7%, что является историческим максимумом.

Болгарская часть трубопровода BalkanStream, которая была введена в эксплуатацию 1 января 2021 года, обошлась в 1,1 млрд евро.

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Отмечается, что трубопровод через Болгарию мощностью 15,75 млрд кубометров в настоящее время является единственным действующим маршрутом для российского газа в Европу. Через него транспортируется газ в Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

Хотя Болгария не покупает российский газ для собственных нужд, страна получает существенный доход от транзита: в 2024 году по трубопроводу прошло около 15 млрд кубометров газа.

Исследования показывают, что с момента начала эксплуатации BalkanStream заработал 870 млн евро доходов от транзита. Практически все его мощности до сих пор забронированы "Газпромом" до 2039 года.

Издание пишет, что на данный момент болгарская газовая компания Bulgartransgaz не беспокоится о транзитных платежах и забронированных "Газпромом" мощностях, поступающих от "Газпромбанка", который находится под санкциями. Болгарская часть трубопровода освобождена от санкций по этим транзакциям до 20 марта 2025 года, но после этого потребуется другая схема оплаты.

Российский газ в Европе

Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

Сторонники покупки российского газа считают, что падение цен на газ в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст сторонам повод для введения и поддержания режима прекращения огня.

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