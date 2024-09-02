Огромные запасы страны помогли Европе избежать рыночного кризиса прошлой зимой.

Огромные газовые хранилища Украины могут стать спасением для Европы этой зимой, даже если российские бомбардировки будут нацелены на эти объекты.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью Politico рассказал, что у Украины уже достаточно газа для удовлетворения собственных потребностей, поэтому хранилища могут быть доступны для ЕС, который стремится сохранить запасы перед зимой. В прошлом году этот вариант стал решающим для ЕС, когда трейдеры закачали в Украину 2,5 миллиарда кубометров газа, избавив их от необходимости продавать избыточные запасы с многомиллиардными убытками.

"В настоящее время объем закачки сократился", - сказал Чернышов, отметив, что трейдеры не хранят столько газа, поскольку этой зимой скачка цен не ожидается. "В то же время мы понимаем, что европейские ПХГ уже заполнены более чем на 90%, а у нас в хранилищах достаточно свободных площадей, которые мы можем предложить партнерам для хранения своего газа. Условия, которые мы предлагаем, выгодны для европейских компаний".

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Статистика Gas Infrastructure Europe показывает, что хранилища ЕС заполняются задолго до начала зимнего отопительного сезона, а такие страны, как Португалия и Испания, уже достигли верхнего предела.

Однако в последние месяцы украинские газохранилища стали мишенью для российских ударов. При этом Москва активизировала свою атаку на энергетические сети, а Киев предупреждает, что ему предстоит самая суровая зима в истории страны из-за нехватки электроэнергии.

Георг Закманн, эксперт по энергетике из брюссельского аналитического центра Bruegel, считает, что это может отпугнуть трейдеров, думающих о хранении газа в Украине.

"Хранилища Украины примерно на месяц отстают по заполнению от уровня прошлого года", - сказал он. "Одной из причин этого, скорее всего, является то, что нападения на газовые хранилища обеспокоили трейдеров".

Однако, добавил он, использование дополнительных мощностей хранилищ, вероятно, окажется выгодным - особенно если срок действия сделки, позволяющей российскому газу идти транзитом через Украину в такие страны ЕС, как Словакия и Венгрия, истечет в конце этого года.

"Это создаст региональный дефицит, но не критический, однако увеличение объема газовых хранилищ уменьшит беспокойство, а дополнительные поставки на Украину станут отличной альтернативой", - сказал Закманн.

Ситуация с газом в Европе - последние новости

Летом 2024 года европейские трейдеры исполовали лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине. Российские атаки повысили риски, лишив разрушенную войной страну мизерных доходов.

При єтом издание Bloomberg писало, что европейские хранилища газа заполнены, а региональный спрос снижается до уровня, невиданного с начала 1980-х годов, но цены остаются заоблачно высокими.

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