План, который разрабатывает Европейская комиссия, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства.

В Евросоюзе разрабатывается план действий на случай, если Россия решит отрезать блок от поставок газа в этом году, ведь "любое государство может быть следующим".

Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила в интервью Financial Times.

По ее словам, ЕС сейчас пытается закачать как можно больше газа и сможет заменить две трети поставок России в этом году, но придется сделать больше, вдруг произойдет какое-то полное прекращение поставок.

План, который разрабатывает Европейская комиссия, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства.

Ранее за отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим", — сказала Симсон. "Пока что мы могли позаботиться о безопасности снабжения этих трех государств-членов, главным образом с помощью солидарности соседей".

"В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций", — заявила она.

На промышленность приходится 27% потребления газа в ЕС, причем крупнейшими потребителями являются химическая промышленность, керамика, пищевые продукты и стекло. Комиссия заявила, что позаботится о цепи поставки продуктов питания, безопасности и продуктов для здоровья.

В этом году ЕС получил рекордные поставки сжиженного газа, что позволило начать наполнять подземные хранилища, которые на 25 мая были заполнены на 44% против 36% годом ранее. По словам еврокомиссара, страны быстро наращивают свои возможности для обработки СПГ.

До полномасштабного вторжения 40% поставок газа в ЕС приходилось на российское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, сообщает ЕК, а цель к концу года – 13%.

К тому времени страны-члены откроют или расширят терминалы СПГ для перевалки 19 млрд кубометров в год. Брюссель ожидает больше газа от США и Норвегии и разговаривает с новыми поставщиками.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

12 мая издание Bloomberg сообщило, что еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", что удвоило общее количество клиентов, готовящихся платить за российский газ рублями, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

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