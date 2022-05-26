Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скептически отнесся к выходу из тупиковой ситуации с Венгрией о запрете на российскую нефть на следующей неделе.

Об этом пишет издание The New Tork Times.

"Орбан не дает особых оснований надеяться, что мы сможем договориться в понедельник или во вторник", - сказал он.

Но по его мнению, блок в конечном итоге преодолеет противостояние.

Тем не менее переговоры в Брюсселе о предоставлении Венгрии уступок продолжаются последние несколько недель. Орбан потребовал больше времени, прежде чем Венгрия отвыкнет от российской нефти. Он хочет средств, чтобы помочь стране перейти на новые ресурсы и избежать, по его словам, "атомной бомбы" для экономики Венгрии.

Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Стоимость модернизации инфраструктуры Венгрии для получения нероссийской нефти оценивается в около 700 миллионов евро.

Официальные лица ЕС заявили, что Орбан получил заверения в том, что он может получить большинство льгот, о которых он просит, если он подпишет эмбарго. По их словам, среди обсуждаемых уступок Венгрия будет иметь на два года больше, чем большинство других государств-членов, для прекращения импорта российской нефти с предлагаемым крайним сроком поэтапного отказа в конце 2024 года.

Премьер-министр Нидерландов, сказал, что продление для Венгрии введения полного запрета на нефть кажется разумным. Но он сказал, что обеспокоен тем, что Венгрия требует средств, когда у нее есть своя доля в ЕС.

Франс Тиммерманс, еще один голландец, который является высокопоставленным чиновником Европейской комиссии по энергетике и изменению климата, заявил что предоставление Венгрии доступа к узкоцелевым средствам для модернизации ее энергетической инфраструктуры потенциально может открыть путь для продвижения нефтяного эмбарго.

Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе консалтинговой фирмы Eurasia, сказал, что все еще есть основания для оптимизма в отношении того, что ЕС может одобрить запрет на нефть и еще больше наказать Россию.

"Учитывая проевропейскую позиция населения Венгрии и тот факт, что из Брюсселя, вероятно, будут поступать какие-то деньги, мы по-прежнему считаем, что Орбан будет вынужден уступить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 мая был представлен шестой пакет санкций ЕС против России, где предполагается эмбарго на нефть. Только Венгрия блокирует введение эмбарго. Будапешт стремится решить все проблемы с поставками перед утверждением шестого пакета санкций.