Согласованный механизм соответствует стратегии ЕС по диверсификации поставок для постепенного отказа от российского энергоресурса.

Евросоюз, Израиль и Египет подписали трехстороннее соглашение об экспорте газа.

Об этом в Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Газовая диверсификация в действии. В Каире Европейский Союз, Израиль и Египет подписали трехстороннее соглашение об экспорте газа. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, израильский энергоресурс будет отправляться на заводы в Египте, откуда в виде сжиженного газа его получат страны Евросоюза", - отметил он.

Ермак добавил, что это соответствует стратегии ЕС по диверсификации поставок для постепенного отказа от российского энергоресурса.

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики. Из крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бей (RBCT) в Европу в январе-мае доставили 3,2 млн тонн. За первые пять месяцев 2022 года страны Европы импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. За весь 2021 год было только 2,3 млн тонн.

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