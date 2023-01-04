Речь идет о строительстве миниэлектростанций и малых объектов генерации.

На фоне постоянных ракетных атак России на энергосистему правительство Украины рассматривает возможность создания децентрализованной энергетической системы.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, данная система будет менее уязвима к российским обстрелам, так как речь идет о строительстве миниэлектростанций и малых объектов генерации.

"Российские атаки толкают нас к коренной реформе – построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвима к враждебным нападениям", – отметил заявил Шмыгаль, отметив при этом, что программой-минимум для Кабмина в 2023 году будет успешное завершение отопительного сезона, восстановление повреждений энергоструктуры и обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры.

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Удары по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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