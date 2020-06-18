Война в энергетическом секторе: "Укртатнафта" выступила с резким заявлением в адрес "защитников" российского импорта топлива

В компании подчеркивают, что национальные товаропроизводители настаивают на защите только от российского импорта.

Компания "Укртатнафта" заявляет, что защитники российского импорта дизельного топлива и сжиженного газа подняли в Украине информационный "шум" и пытаются отвлечь общество от нескольких важных фактов, которые свидетельствуют в пользу целесообразности дальнейшего увеличения энергонезависимости Украины.

Об этом говорится в заявлении компании.

"21 января 2020 года три национальных товаропроизводителя - ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" - подали совместную жалобу по внедрению компенсационных мер в отношении российского импорта субсидированного дизельного топлива и сжиженного газа. Также ПАО "Укртатнафта" выступила с инициативой отменить льготы на сжиженный газ, который в основном импортируется из РФ", - напоминают в Укртатнафте.

В компании подчеркивают, что национальные товаропроизводители настаивают на защите только от российского импорта. Это не касается импорта из Беларуси, Литвы, Польши, танкерных поставок, которые осуществляют все участники рынка.

Кроме того, в заявлении отмечается, что рынок конкурентный и цены будут стабильные.

"Если поставщики российского топлива поднимут цены на сумму пошлины, они будут неконкурентными по отношению к другим. Пошлина вводится не для повышения цен, а для направления в украинский бюджет тех льгот, сверхприбылей и субсидий, которые получают российские производители от РФ для завоевания рынка Украины неконкурентным путем", говорится в заявлении.

Также в компании отмечают, что факт нелегитимного субсидирования производителей в РФ был доказан.

"Департамент защиты национального товаропроизводителя Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в своем отчете пришел к этому выводу. Поэтому Межведомственная комиссия по международной торговле, согласно Закону Украины "О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта", обязана начать расследование и изучить факты. Но цинизм защитников российских нефтепродуктов на рынке Украины дошел до того, что в том же отчете Департамента защиты национального товаропроизводителя было указано, что ПАО "Укртатнафта" не соответствует критериям национального товаропроизводителя, поэтому жаловаться на засилье российского импорта не имеет права", - говорится в заявлении.

Компания отмечает, что единственными "экспертами-защитниками русских" выступают братья Куюны.

"Именно их высказывания транслируют прокремлевские телеканалы. И, как оказалось, не зря. По имеющейся информации, основным спонсором официально ежемесячно финансирует Консалтинговая группа А95 Куюнов, есть общеизвестная сеть АЗС, ранее принадлежавшая российской ТНК, и которую сейчас связывают с кумом российского президента. Именно эта сеть в настоящее время реализует в Украине исключительно российское дизельное топливо. Российские нефтяные компании скупали украинские НПЗ и останавливали их. Лисичанск, Одесса, Херсон. А последний украинский НПЗ не имеет права на рассмотрение жалобы в отношении российских нефтепродуктов?!", - возмущаются в Укртатнафте.

"Мы считаем, что ситуация с рассмотрением нашей жалобы – это очень показательное дело. Это тест на способность Государства избрать стратегию развития, в которой Украина будет защищена от войны, что продолжается не только на Донбассе, но и в энергетическом секторе", - подытожили в компании.

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