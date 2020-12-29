Отмечается, что решение правительства не решит финансовых проблем компании.

В НАЭК «Энергоатом» обозначили свою позицию относительно принятого Кабмином 28 декабря 2020 года решения о продлении срока действия Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии (ВСО).

В компании подчеркнули, что понимают причины срочного принятия такого решения, поскольку существовал высокий риск резкого роста цен на электроэнергию для бытовых потребителей уже в начале следующего года.

Отмечается, что хотя этим решением через механизм ВСО установлена предельная цена на электроэнергию, которую "Энергоатом" продает госпредприятию "Гарантированный покупатель", в размере 15 коп./кВт-ч, финансовых проблем Компании оно не решит.

"Даже при условии полной оплаты поставленной электроэнергии со стороны Гарантированного покупателя, мы ожидаем отрицательный финансовый результат, дефицит денежных средств в первом квартале 2021 года – на уровне 4 млрд грн – и в итоге двукратное сокращение налоговых взносов со стороны Компании в бюджеты всех уровней", - подчеркивают в "Энергоатоме".

В то же время в компании понимают, что вследствие дисбалансов на рынке электроэнергии Гарантированный покупатель на самом деле не сможет своевременно и в полном объеме рассчитываться с "Энергоатомом", продолжая накапливать задолженность перед компанией.

Отмечается, что ГП "НАЭК "Энергоатом" уже обращалось к Правительству и профильным министерствам и ведомствам с предложениями по решению указанных проблемных вопросов и будет принимать активное участие в разработке усовершенствованного сценария финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году (как это и предусмотрено решением Правительства от 28.12.2020) с целью обеспечения ядерной безопасности и безубыточности ГП "НАЭК "Энергоатом" с учетом ВСО для населения.

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Автор: УНИАН