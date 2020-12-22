Продажа электроэнергии на пол года вперед предоставит "Энергоатому" возможность иметь прогнозируемый денежный поток, а затем планировать доходы и расходы.

21 декабря 2020 года ГП «НАЭК «Энергоатом» выставил на аукцион по продаже электрической энергии 15,2 млн кВт-ч.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. "Энергоатом" реализовал 13,3 млн кВт-ч с поставкой в период 1 января – 30 июня 2021 года, в частности:

• электроэнергии базовой нагрузки – 13 млн МВт-ч было продано по средневзвешенной цене 1159,76 грн/МВт-час. (без НДС),

• электроэнергии ночных часов – 0,3 млн МВт-ч было продано по средневзвешенной цене 735,24 грн/МВт-час. (без НДС).

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По итогам аукциона "Энергоатом" рассчитывает получить около 18,5 млрд грн (с НДС) от 9 компаний, которые стали покупателями электроэнергии.

На биржевые торги впервые в истории Украины был выставлен и реализован такой большой объем электрической энергии.

В итоге "Энергоатом" продал почти 40% от общего объема производства электроэнергии следующего полугодия. Оставшийся объем будет направлен для нужд населения либо благодаря соответствующим отчислениям в государственный бюджет через механизмы финансового ПСО, либо через продажу по фиксированной цене в случае принятия другой модели ПСО.

По мнению вице-президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Хартмута Якоба, такая стратегия продажи является значительным шагом вперед в формировании цивилизованных и честных правил игры на рынке электрической энергии. "Долгосрочные двусторонние соглашения являются важной составляющей прозрачного и понятного для всех рынка электроэнергии, они соответствуют цивилизованным нормам и стандартам. Давно распространенной в мире практикой является продажа больших объемов электроэнергии атомными станциями на 1-3 года вперед. Более того, это один из путей выживания "Энергоатома" в условиях колоссальной задолженности перед ним в сумме более 24 млрд грн», – отметил г-н Якоб.

Напомним, что правительство не выполнило положения Закона Украины «О мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии» от 16 июня 2020 года и Указа Президента Украины «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики» от 22 сентября 2020 года. Более того: по предложению Кабмина законом «О государственном бюджете Украины на 2021 год» норма о сроках выполнения вышеупомянутого закона была перенесена на 2022-й. Таким образом, перспектив погашения миллиардных долгов перед "Энергоатомом" пока нет.

Продажа электроэнергии на пол года заранее предоставит "Энергоатому" возможность иметь прогнозируемый денежный поток, а затем планировать доходы и расходы. Это будет способствовать решению ключевых проблем "Энергоатома". В частности компания сможет:

* своевременно и в полном объеме реализовывать меры по ядерной безопасности, выполнять международные обязательства Украины в этой сфере;

• четко планировать и проводить ремонтные кампании, осуществлять закупку топлива;

• зафиксировать на пол года достаточно высокую и выгодную для "Энергоатома" цену продажи электроэнергии. Ведь сегодня на нестабильном и несбалансированном отечественном рынке электрической энергии довольно трудно прогнозировать цены и условия продажи: есть риски кризисных явлений в экономике и промышленности, обострение пандемии, вероятного падения спроса, несбалансированного государственного регулирования и тому подобное;

• закрыть дефицит ликвидности: платить налоги, обслуживать кредиты и другие обязательства, своевременно выплачивать заработную плату, погашать просроченную кредиторскую задолженность, избегать создания новых долгов, что является крайне важным для наших подрядчиков и поставщиков.

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Автор: УНИАН