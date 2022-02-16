Запорожская АЭС отключила энергоблок №2, а Ривненская АЭС - энергоблок №1.

ГП "НАЭК "Энергоатом" отключило от энергосистемы два атомных энергоблока, сейчас работают 13 из 15 блоков АЭС.

Как сообщает пресс-служба Запорожской АЭС, 15 февраля в 22:43 энергоблок №2 отключен от энергосети для устранения неплотности в системе байпасной очистки теплоносителя.

"По плану работы продлятся до 23:59 19 февраля, после чего энергоблок будет подключен к энергосети", - говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся 5 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС.

Пресс-служба Ривненской АЭС информирует, что 16 февраля в 0:06 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой отключен от сети энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 49 календарных суток.

"Сейчас ведутся операции по программе остановки", - отметили на станции.

Сообщается, что в обоих случаях отключения энергоблоков радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

"Энергоатом" и энергоблоки:

ГП "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии страны.

В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

30 января в Украине впервые за всю историю атомной были одновременно запущены все 15 энергоблоков на атомных электростанциях.