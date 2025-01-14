Остановка этих танкеров усиливает давление на суда, которые пострадали от предыдущих санкций США.

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных точках, в том числе у берегов Китая и Российской Федерации. Причиной стал новый пакет санкций США от 10 января.

Издание Reuters пишет, что пять из этих танкеров остановились у китайских портов, еще семь бросили якорь у Сингапура, а остальные остановились у российских берегов в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Остановка этих танкеров усиливает давление на суда, которые пострадали от предыдущих санкций США. К ним относятся еще 25 нефтяных танкеров, которые стояли неподвижно в разных местах, в том числе у иранских портов, а также вблизи Суэцкого канала.

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Некоторые порты приняли меры до введения последних санкций, что еще больше усугубило ситуацию. Группа портов Шаньдун запретила танкерам, попавшим под американские санкции, заходить в свои порты. По оценкам аналитиков, около 10% мирового танкерного флота попали под санкции США.

"Эффект от этих санкций должен оказать поддержку рынку танкеров, поскольку предложение судов сократится, но реальная потенциальная сила появится, когда другие экспортеры восполнят потерянные объемы", - отметил аналитик Jefferies Омар Нокта.

Средняя дневная выручка супертанкеров 13 января выросла более чем на 10% по сравнению с предыдущим днем и составила около 26 000 долларов. Некоторые фрахтователи уже пытались зафрахтовать суда 10 января после объявления санкций, указывая на сокращение предложения судов.

"Увеличение спроса на экспорт в Индию и Китай из-за пределов России приведет к росту спроса на танкеры, не находящиеся под санкциями", - заявили эксперты торговой аналитической платформа Kpler.

Санкции США против России – последние новости

В пятницу Минфин США ввел санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть, поскольку санкции направлены на доходы, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной.

В результате Индия отказалась принимать нефтяные танкеры, на которые США наложили санкции за их роль в перевозке грузов для России.

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