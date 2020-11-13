Куюн развеял сразу пять популярных мифов.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн раскрыл пять манипуляций, которые, по его мнению, содержит законопроект нардепа Нины Южаниной об акцизах на бензин и газ.

Об этом идет речь в блоге эксперта на сайте НВ.

Первой манипуляцией Куюн считает то, что сжиженный газ называют альтернативным топливом.

"С одной стороны, так написано в евродирективе 2014/94/EU «О развитии инфраструктуры альтернативных видов топлива». Это была очень крупная и крутая победа лоббистов Европейской LPG-ассоциации. С другой стороны, статус «альтернативности» никаких преференций этому топливу не дает. Единственное, что предполагает эта директива — нормы размещения заправочных пунктов. Директива создавалась в 2010—2012 гг., когда в Испании, например, на всю страну было полсотни заправок сжиженным газом", - пишет он.

Также эксперт развеивает миф о том, что пропан-бутан - это экологичное топливо, а автогаз - дешевое топливо. Помимо этого, Куюн утверждает, что УАСГ и Южанина пишут, что европейскими директивами якобы регламентированы некие пропорции в акцизах на газ и бензин (порядка 25%). Это он также назвал фейком.

Еще одной манипуляцией он назвал следующее: "Украинская ассоциация сжиженного газа" вместе с Южаниной пишут о том, что владельцы машин с ГБО платят больше акцизов. Чтобы сравняться с "бензиновой", "газовая" машина должна проходить в 3,5 раза больше, но в таком случае она будет пропорционально больше использовать дорожное покрытие.

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Автор: УНИАН