Специалист напомнил, что одной из ключевых задач России в процессе захвата Крыма и Донбасса было недопущение реализации мегапроектов по добыче газа.

Накануне на заседании Кабинета министров Украины было принято решение предоставить разрешение на геологическое изучение участка Дельфин на шельфе Черного моря НАК «Нафтогаз Украины» без проведения аукциона.

Для этого Кабмин внес изменения в Постановление №615, Пункт 8, которым предусмотрено, что исключительно НАК «Нафтогаз Украины» или его дочерняя компания (100%) могут претендовать на получение специального разрешения без проведения аукциона. Срок действия такого спецразрешения 30 лет. Стоимость спецразрешения (сбор) равны 10% начальной цены при глубинах моря до 100 м, и 1% при глубинах более 100 м.

В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на право добычи углеводородов в пределах участка «Дельфин», на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Тогда на конкурс подали заявки 4 компании: Caspian Drilling International, Frontera, Trident BlackSea и украинского Чао «ВК «Укрнефтебурение». Тем не менее, Кабмин в августе 2019 года отменил конкурс.

"В сложившихся условиях передача участка Черноморского шельфа "Дельфин" Нафтогазу Украины единственно возможный вариант. Фактически, правительство отдало участок на откуп Нафтогазу. Данное решение можно назвать оптимальным при обстоятельствах контроля Россией значительной части морского пространства в северо-западном секторе Черного моря", - считает Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI"

Эксперт напомнил, что одной из ключевых задач России в процессе захвата Крыма и Донбасса было недопущение реализации мегапроектов по добыче газа. Это ДРП на шельфе Черного моря - Прикерченский участок и Скифская площадь, а также Юзовский участок в пределах Донецкой и Харьковской областей на суше.

Что касается Черноморского шельфа, то после 2014 года Правительство Украины пыталось привлекать инвесторов к его разработке, но учитывая высокие риски безопасности, а также падение цен на газ, все надежды оказались напрасными. Тогда же стало ясно, что риски на себя может взять только украинская компания, а по факту единственная компания – НАК «Нафтогаз Украины».

"Получив спецразрешение Нафтогазу придется начинать все с нуля. Все технические средства, инфраструктура и большинство персонала были потеряны, осталась фактически юридическая единица. И сейчас, напрашивается вариант партнерства. Если национальная компания участвует в проекте – это однозначно позитивный сигнал для потенциальных зарубежных партнеров. Вместе с тем вряд ли мы увидим в этом проекте крупные транснациональные компании. Пример Румынии поучителен, с одной стороны, заметен успех в оффшорных проектах, с другой стороны, если государство принимает решения без учета интересов инвесторов, последние сворачивают бизнес. И для Украины важно учесть этот опыт", - подытожил Гончар.

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Автор: УНИАН