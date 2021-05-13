Так, в Бразилии и ЮАР цены на руду сейчас превысили 200 долларов за тонну, но еще недавно они были на уровне 40 долл.

Стоимость железной руды стремительно растет на фоне дефицита предложения. Это связано с тем, что рудники в Бразилии и ЮАР приостанавливали работу из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

Об этом в Facebook написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Из-за тяжелейшей эпидемиологической ситуации в Бразилии и ЮАР цены на руду сейчас превысили 200 долларов за тонну, но еще недавно они были на уровне 40 долларов за тонну. Такие перепады цен ожидаются в самом ближайшем будущем", - написал он.

Из-за такой нестабильности, отметил эксперт, существуют риски и для украинской горнодобывающей отрасли: содержание железа в украинских рудах в несколько раз ниже, чем у конкурентов, и намного больше глубина залегания пластов. Поэтому и себестоимость украинской руды в разы выше, чем у мировых производителей.

Также Каленков подчеркнул, что на сегодня налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара. А в некоторых СМИ распространяется манипулятивная информация о 4 долларах на такие выплаты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко