Строительные работы будут проходить в зоне, которая затрагивает край заповедника.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило жалобу экологических организаций о разрешении на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"После оценки приведенных оговорок и повторного анализа комплексного воздействия выданное разрешение остается действительным... Результаты показывают, что проект не будете иметь значительных последствий для морской среды и птиц в заповеднике "Померанский залив", - отмечается в заявлении ведомства.

Регулятор в своем решении объясняет, что строительные работы будут проходить в зоне, которая затрагивает только край заповедника, не имеет большого значения для указанных видов птиц, и что в этой зоне уже наблюдается интенсивное судоходство.

Экологи и "Северный поток-2"

В январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2".

В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно было приостановлено.

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

1 апреля 2021 года в правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Елена Коваленко