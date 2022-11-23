Подача электричества в первую очередь восстанавливается на объекты критической инфраструктуры.

Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России является крайне сложной, но энергетики вместе со всеми спасательными службами ликвидируют последствия ударов.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, подача электричества прежде всего восстанавливается на объекты критической инфраструктуры: прежде всего водо- и теплоснабжение. После этого энергетики начнут восстановление света для бытовых потребителей.

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"В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе. Работы продолжаются", – отметил Сахарук.

Напомним, сегодня Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 было сбито. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.