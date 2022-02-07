По состоянию на 7 февраля на украинских ТЭС находится 696 тыс. т угля.

Компания ДТЭК с начала 2022 года увеличила запасы угля на складах своих ТЭС на 87% (на 241 тыс. т) до максимальных с начала отопительного сезона 517 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики на 31 декабря 2021 и 7 февраля 2022 года.

За последнюю неделю (1-7 февраля) запасы угля на ТЭС ДТЭК Рината Ахметова, по данным Минэнерго, увеличились на 3% или на 15 тыс. т.

В целом, запасы угля на всех ТЭС страны с начала года выросли на 59% (на 260 тыс. т).

По состоянию на 7 февраля на украинских ТЭС находится 696 тыс. т угля. Из них на государственных ТЭС – 153 тыс. т.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщалось, что компания в течение отопительного сезона 2021-2022 года приобрела по импорту рекордные 1,7 млн тонн. Более половины этого объема поставлены морем из США и Колумбии.