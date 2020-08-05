ДТЭК покупает электроэнергию у "Энергоатома" вместо того, чтобы загрузить угольные ТЭС и дать работу шахтерам – Герус

По словам Геруса, это выглядит странно на фоне недавних акций протестов шахтеров под стенами Офиса президента.

Частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова покупает электроэнергию, произведенную НАЭК «Энергоатом», вместо того, чтобы загрузить работой собственные угольные теплоэлектростанции и дать работу шахтерам.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, 27 июля «Энергоатом» провел аукцион по продаже 1564 тыс. МВт-ч электроэнергии, где крупнейшим покупателем электроэнергии стал "Д.Трейдинг" - трейдер из группы компаний ДТЭК. Компания купила 500 МВт электричества вместо того, чтобы сгенерировать этот объем на тепловых электростанция.

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«Очевидно, что эта электроэнергия будет поставлена конечным промышленным потребителям. Итак, соответствующие объемы не будут произведены на угольных ТЭС ДТЭК, это эквивалент примерно 500 тыс. тонн невостребованного угля. Ничего противозаконного, просто это очень интересно смотрится на фоне якобы заботы о шахтерах, когда еще несколько недель назад проводились пикеты, чтобы государство было обязано покупать уголь частной компании ДТЭК (по премиальным ценам)», - написал Герус.

Глава профильного комитета Рады отметил, что такие закономерности уже имеют определенный системный характер.

«Государство не может полностью использовать атомные блоки, чтобы не уменьшать долю рынка для более дорогих частных компаний. Но компания ДТЭК может покупать атомную электроэнергию для поставок своим конечным потребителям, не используя уголь своих частных шахт», - написал он.

Также Герус иронично отметил, что в Украине если электроэнергию на аукционе покупает трейдер компании ДТЭК, то это называется свободным рынком. А если другие трейдеры, то это «торговля воздухом».

По его словам также несправедливым является мнение, что если электроэнергию импортирует ДТЭК, то это свободный конкурентный рынок. А если монополия на импорт потеряна, и импортом занимается много трейдеров, то это называется предательством и энергетической капитуляцией.

«Примечательно, что против импорта ДТЭК начал выступать, когда монопольные позиции были утрачены, а среди импортеров началась острая конкуренция», - добавил Герус.

Как сообщал УНИАН, в июне несколько сотен шахтеров из Донецкой, Львовской и Волынской областей, включая «ДТЭК Добропольеуголь», находящуюся в аренде у компании «ДТЭК» Рината Ахметова, объявили бессрочную акцию протеста под Офисом президента. Шахтеры среди прочего требовали обеспечить украинскому углю гарантированный рынок сбыта.

В начале июля Министерство энергетики поручило государственному предприятию «Центрэнерго» закупить на второе полугодие 1,2 млн тонн угля у государственных шахт и столько же у частных добывающих компаний, которые в Украине все связаны с бизнесменом Ринатом Ахметовым и группой ДТЭК.

Ранее правительство Украины предоставило теплоэлектростанциям, работающим на отечественном угле, приоритетную диспетчеризацию произведенной ими электроэнергии на рынке, до ноября 2020 года.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что основным топливом для производства электроэнергии в Украине должен быть украинский уголь.

По ее словам, ситуация с искусственным снижением спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплат шахтерам и в целом к росту социально-экономической напряженности в регионах.

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