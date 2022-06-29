С 30 июня Украина начнет экспорт электроэнергии в ЕС.

На первом аукционе по распределению пропускной способности в направлении Румынии НЭК "Укрэнерго" реализовало все доступные 100 МВт по рекордной цене.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Наименьшая предельная цена за передачу 1 МВт-ч сложилась лишь в трех отдельных часах суток и составляла от 1,47 тыс. грн до 1,68 тыс. грн. В остальные часы цена колебалась уже от 3 тыс. грн/МВт-ч до 6 тыс. грн/МВт-ч (в часы вечернего максимума потребления электроэнергии). В предыдущие периоды максимальные цены в часы пик в направлении стран ЕС не превышали 3 тыс. грн/МВт-ч", - рассказали в компании.

Благодаря высокому уровню конкуренции на торгах в большинстве часов цена, по которой участники аукциона выкупали сечение, была значительно выше среднего. Минимальное количество участников аукциона на распределение сечения в отдельный час суток составило 7 компаний, максимальное – 8 компаний.

Война в Украине и энергосистема:

С 24 по 26 февраля Украина прошла первый этап испытания своей энергосистемы в изолированном от энергосистем РФ и Беларуси режиме. После этого планировалось обратное присоединение, однако после нападения России было решено этого не делать.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершила объединение отечественной и европейской энергосистем.

8 июня ENTSO-E согласовало поэтапное расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу. Тогда отметили, что для перехода с пробного режима на постоянную синхронизацию и запуска полноценного экспорта электроэнергии из Украины необходимо выполнить ряд технических мероприятий.

С 30 июня Украина начнет экспорт электроэнергии в ЕС. На первом этапе пропускная способность экспорта и импорта будет ограничена объемом до 100 МВт.

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