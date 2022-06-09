Экспорт электроэнергии из ОЭС Украины в период с марта по июнь 2022 года равнялся 0, пишет эксперт.

Политолог Виталий Кулик раскритиковал отчет председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и советника министра энергетики Ланы Зеркаль о достигнутых с ENTSO-E договоренностях о новых возможностях и увеличения экспорта электроэнергии из Украины в страны ЕС.

Как написал Кулик в своем блоге на "Цензор.НЕТ", при этом никаких деталей, в частности объемов этого экспорта представлено не было.

По его информации, все участники рынка электроэнергии знают, что Укрэнерго договорилось с ENTSO-E об экспорте из Украины лишь 100 МВт-ч электроэнергии.

"Чтобы не позориться, скрыли подробности и предложили европейским коллегам не разглашать. Потому что не о чем отчитываться. Все вчерашние победные реляции - это пустословие. 100 МВт с неизвестной перспективой будущего увеличения объемов экспорта электроэнергии", - утверждает политолог.

Он напомнил, что во время предыдущих своих PR-мероприятий Кудрицкий утверждал об экспортном потенциале 2000 МВт. Даже возобновил суточные аукционы по распределению межгосударственных пересечений для экспорта электроэнергии в Польшу.

"За весь период с начала присоединения Украины к европейской энергосистеме ни одного экспорта электроэнергии в страны ЕС еще не было. И сейчас речь идет о смешных 100 МВт-ч с перспективой увеличения в последующие месяцы до 200 МВт-ч", - подчеркнул Кулик.

Он напомнил, что до присоединения к ENTSO-E Украина спокойно экспортировала в страны ЕС 650 МВт-ч из Бурштынского энергоострова.

"Когда нас в начале войны ускоренно присоединили к ENTSO-E – это было политическое решение. Однако оно и обнаружило, что несмотря на победные реляции менеджмента Минэнерго и "Укрэнерго", украинская энергосистема "имеет баги". В том числе и в способности экспортировать электроэнергию в Европу. Поэтому и имеем сейчас такую позицию европейцев", - добавил политолог.

Он указывает, что в своем пресс-релизе Укрэнерго пишет о 6 мерах, которые еще надо сделать, чтобы увеличить объемы экспорта.

Кулик напомнил, что Укрэнерго в 2018-2019 годах потратило 2,3 млн евро на исследования возможности осуществления синхронной работы ОЭС Украины с ENTSO-E, в том числе и определения объемов допустимых величин экспорта/импорта.

"Никаких результатов этих исследований представлено не было. Только на словах руководителями НЭК "Укрэнерго" озвучивались цифры 100-200-600 МВт (экспорта)", - пишет политолог.

По его словам, по результатам анализа динамической устойчивости НЭК "Укрэнерго" было указано на необходимости перенастройки существующих стабилизаторов (PSS) на ТЭС и ГЭС, перенастройки систем возбуждения АЭС, установки компенсирующих устройств на объектах объединенной энергосистемы Украины. Это бы позволило нарастить экспорт, однако каждый раз озвучивались разные значения, до которых его можно было бы увеличить.

"С 2020 года (с момента получения результатов исследований) НЭК "Укрэнерго" не инициировала и не координировала осуществление мероприятий, которые бы позволили начать экспорт электроэнергии на уровне по крайней мере объемов, которые обеспечивались с острова Бурштынской ТЭС", - пишет Кулик.

Поэтому, заявил он, синхронизация ОЭС Украины с ENTSO-E после успешного прохождения изолированного режима смогла обеспечить лишь технологические перетоки, которые не превышали 180-200 МВт (по информации руководителей НЭК "Укрэнерго").

"Экспорт электроэнергии из ОЭС Украины в период с марта по июнь 2022 года, еще раз напомню, равен 0. Так зачем возбуждать общество и врать о миллиардах евро, которые мы сможем получить в бюджет? Если же ничего не готово и в этом году останутся мизерные объемы экспорта?"- подытожил политолог.