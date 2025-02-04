По словам Олещука, достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС - не просто инфраструктурный проект, а стратегическое решение, которое обеспечит Украину доступной атомной энергией на десятилетия вперед.

Верховная Рада должна как можно быстрее принять законопроект о закупке атомных реакторов в Болгарии, поскольку это критически важный шаг для энергетической безопасности страны и развития ее промышленного потенциала.

Политические спекуляции вокруг этого вопроса вредят интересам государства, а обвинения в возможных коррупционных рисках являются безосновательными. Об этом заявил политолог Петр Олещук, комментируя обсуждение законопроекта в парламенте.

"Речь идет о межправительственном соглашении, в котором участвует иностранное государство - Болгария. Спекуляции относительно коррупции в этом вопросе выглядят откровенно абсурдными, ведь это означает обвинение Болгарии в участии в коррупционных схемах. Это не просто нелепые политические манипуляции, но и потенциальная дипломатическая проблема", - подчеркнул Олещук.

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По его словам, достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС - не просто инфраструктурный проект, а стратегическое решение, которое обеспечит Украину доступной атомной энергией на десятилетия вперед.

"Мы ведем переговоры с европейской страной, которая имеет избыточное оборудование, идеально подходящее для нашей энергосистемы. Поэтому логично, что его нужно использовать вместо того, чтобы покупать новые реакторы по значительно более высоким ценам или оставлять объекты недостроенными", - пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что затягивание с принятием решения по закупке реакторов и достройки ХАЭС только играет на руку тем, кто заинтересован в сохранении энергетической зависимости Украины от импорта.

"Любое блокирование этого проекта - это фактическая работа против энергетической независимости страны. Поэтому чем быстрее будет принято решение, тем лучше для экономики и промышленности", - подытожил Олещук.