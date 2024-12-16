Общественная организация "За наше будущее" призывает Верховную Раду поддержать правительственный проект закона, который позволит достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС, которые уже готовы на 80% и 25% соответственно.

Об этом сообщил руководитель ОО "За наше будущее" Антон Петров в комментарии изданию УНИАН.

Видео дня

"Завершение этого проекта имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны, ее экономики и устойчивого развития", - отметил глава ОО.

Эксперты отмечают, что атомная энергетика является наиболее экономически выгодной в Украине. Себестоимость производства электроэнергии на АЭС значительно ниже по сравнению с другими источниками.

"Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС создаст тысячи рабочих мест, будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, а также улучшит инфраструктуру региона. Новые энергоблоки дадут мощный импульс для экономики страны в целом", - отметили в общественной организации.

Как сообщалось, в апреле 2024 года правительство одобрило проект закона о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Окончательное решение о возобновлении работ на этой неделе должна принять Верховная Рада.