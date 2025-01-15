Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС не предусматривает изменение тарифа, - Минэнерго

Финансирование работ будет осуществляться за счет привлеченных коммерческих кредитов и собственных средств "Энергоатома".

Министерство энергетики Украины выступило с опровержением заявлений народного депутата Ярослава Железняка относительно достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС. В министерстве подчеркнули, что проект достройки атомных блоков никоим образом не повлияет на тарифы для населения.

Как отметили в ведомстве, увеличение производства дешевой атомной энергии, которое предусматривает этот проект, направлено на поддержку стабильных и доступных тарифов для украинцев. Финансирование работ будет осуществляться за счет привлеченных коммерческих кредитов и собственных средств "Энергоатома". Бюджетные средства или поступления, полученные из-за повышения тарифов, для реализации этого проекта не будут использоваться.

Также в министерстве отметили, что все детали проекта были представлены народным депутатам во время встречи с министром энергетики Германом Галущенко. Однако народный депутат Ярослав Железняк проигнорировал эту встречу, поэтому его заявления не имеют под собой никаких оснований.