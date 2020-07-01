Минфин направил 339 миллионов гривень на зарплаты шахтерам

Отмечается, что за 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями на выплату зарплаты и погашение задолженности по ней направлено 3,5 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины направило 339 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате перед шахтерами за апрель и май 2020 года, говорится в сообщении Министерства энергетики.

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"26 июня Минфин, по предложению Минэнерго, осуществил приближение бюджетных ассигнований по программе "Реструктуризация угольной отрасли" с ноября-декабря на июнь. 339 миллиоов гривень направлено для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами за апрель и май 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней направлено 3,5 миллиарда гривень.

По информации Минэнерго, по состоянию на 1 июля 2020 года общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составляет 271 миллион гривень. В том числе за 2020 год - 124 миллионов гривень. Указанную задолженность можно погасить только средствами, полученными от реализации угольной продукции, отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в феврале-марте 2020 года правительство погасило долги по заработной плате горнякам за 2019 год и за февраль 2020 года на общую сумму более 1 миллиарда гривень.

29 июня председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook сообщил, что шахтеры из разных регионов Украины начнут 30 июня в Киеве бессрочную акцию протеста. Среди требований шахтеров - погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по словам Волынца, по состоянию на 24 июня 2020 года составляет 622,5 миллиона гривень.

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