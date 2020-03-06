Шмыгаль пообещал выплатить шахтерам долги по зарплате
Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал выполнить взятые предыдущим правительством обязательства по выплате долгов шахтерам, а также уделять отдельное внимание угольной отрасли.
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Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Мы будем выполнять взятые на себя правительством обязательства по выплате долгов шахтерам, которые были накоплены и на сегодня сохранялись, и конечно будем уделять отдельное внимание угольной отрасли, так же, как энергетике в целом", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца апреля выплатить все долги по зарплате шахтерам.
По словам президента, долги по зарплате перед горняками составляют больше 1 миллиарда гривень.