Шмыгаль пообещал выплатить шахтерам долги по зарплате

Также премьер пообещал уделять отдельное внимание угольной отрасли.

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал выполнить взятые предыдущим правительством обязательства по выплате долгов шахтерам, а также уделять отдельное внимание угольной отрасли.

Читайте такжеНа погашение долгов перед шахтерами направят более полумиллиарда гривень

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы будем выполнять взятые на себя правительством обязательства по выплате долгов шахтерам, которые были накоплены и на сегодня сохранялись, и конечно будем уделять отдельное внимание угольной отрасли, так же, как энергетике в целом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца апреля выплатить все долги по зарплате шахтерам.

По словам президента, долги по зарплате перед горняками составляют больше 1 миллиарда гривень.