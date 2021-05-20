Зеленский заявил, что в следующем году или через год предприятие должно выйти на прибыль для государства около 1 млрд долл.

Чистая прибыль государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом», являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в этом году должна составить минимум 500 млн долл.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

Читайте такжеПрезидент назвал причину увольнения Коболева из "Нафтогаза"

«Энергоатом» сейчас прибыльное предприятие. Уже три или четыре месяца как «Энергоатом» вышел на достаточно высокую прибыль. Им поставлена задача – они должны выйти на, как минимум, 500 млн долл. прибыли в этом году. В следующем или через год они должны выйти на прибыль для государства около 1 млрд долл. Увидите – так и будет», - сказал он.

«Энергоатом» и его показатели

«Энергоатом» по итогам 2020 года получил 45,648 млрд грн дохода от реализации продукции.

Валовая прибыль компании за 2020 год составила 6,837 млрд грн, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) - 13,3 млрд грн, чистый убыток составил 4,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц