Теплоэлектроцентраль перешла на использование дорогого газа.

Дефицит угля на Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая вырабатывает тепло для промышленности и части жилых домов Киева, неминуемо приведет к росту тарифов на тепло для киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в интервью для Ютуб-канала "Эргономика".

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По ее словам, Дарницкая ТЭЦ уже перешла на использование газа вместо угля, поскольку его запасы являются критически низкими. По ее мнению, это повлияет на тарифы на отопление для потребителей, поскольку стоимость газа в Европе растет и уже превышает 1600 долларов за тысячу кубических метров.

"На Дарницкой ТЭЦ нет угля. Это фактически частная компания, которая везла уголь из России, которая работает на условном антраците. "Условном" потому, что везли все, что горело", - сказала она.

"Безусловно, они перейдут на газ, безусловно, это потом отразится в платежках, источников покрытия своих затрат у них нет. И, безусловно, за все заплатит потребитель", - добавила Буславец.

По ее словам, на середину декабря 19 блоков ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива, в аварийном ремонте 0,5 блока. АЭС работают 14 блоками мощностью 12,4 ГВт.

Дарницкая ТЭЦ и цены на газ:

Дарницкая ТЭЦ - теплоэлектроцентраль в Днепровском районе Киева. Поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов. Станция отапливает около 8% жилой площади Киева. От ее работы зависит комфорт 270 тысяч человек.

Спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 19 декабря подскочила до 55 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом, с начала декабря цены выросли на 48%.

Автор: Анна Бредихина